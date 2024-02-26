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Haberler Yaşam Kuaför Güldeniz Aşçı yangında öldü: Elbise dolabı detayı kahretti!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:18

Kuaför Güldeniz Aşçı yangında öldü: Elbise dolabı detayı kahretti!

Manisa'da misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitiren 26 yaşındaki kuaför Güldeniz Aşçı'nın ölümüyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki arkadaşına ait evde çıkan yangında dumandan etkilenip hayatını kaybeden genç kadının evden dışarı çıkamayınca yatak odasındaki elbise dolabına sığındığı öğrenildi. Güldeniz Aşçı'nın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından dolapta bulundu.

Ceyhan TORLAK
Kuaför Güldeniz Aşçı yangında öldü: Elbise dolabı detayı kahretti!

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Kuaför Güldeniz Aşçı yangında öldü: Elbise dolabı detayı kahretti!

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kuaför Güldeniz Aşçı yangında öldü: Elbise dolabı detayı kahretti!

İtfaiyeciler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle söndürdü.

Kuaför Güldeniz Aşçı yangında öldü: Elbise dolabı detayı kahretti!

Ardından içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı'nın arkadaki odada cansız bedenini buldu.

Kuaför Güldeniz Aşçı yangında öldü: Elbise dolabı detayı kahretti!

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı'nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi.

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