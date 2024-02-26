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Kuaför Güldeniz Aşçı yangında öldü: Elbise dolabı detayı kahretti!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
12:18
Kuaför Güldeniz Aşçı yangında öldü: Elbise dolabı detayı kahretti!
Manisa'da misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitiren 26 yaşındaki kuaför Güldeniz Aşçı'nın ölümüyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki arkadaşına ait evde çıkan yangında dumandan etkilenip hayatını kaybeden genç kadının evden dışarı çıkamayınca yatak odasındaki elbise dolabına sığındığı öğrenildi. Güldeniz Aşçı'nın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından dolapta bulundu.