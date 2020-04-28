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Haberler Galeri Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

Kuaförler ve , tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve berberler gibi çeşitli yerlerin faaliyeti geçici bir süreliğine durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile bu yerlerdeki fiziksel teması en aza indirmek için kuaför, güzellik salonu ve berberlerin ikinci bir tarihe kadar kapatıldığını duyurmuştu. Ramazan Bayramı'na yavaş yavaş yaklaşılırken 'kuaförler ve ?' sorusunun yanıtı ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, kuaförler, güzellik salonları ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs ayında açılır mı, tarih belli mi? İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:33
Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

Kuaförler ve sorusunun cevabı, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği gibi, güzellik salonları, kuaförler ve berberler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme açıklamasının ardından, 'kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin çalışma kısıtlamalarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler, güzellik salonları ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman, Mayıs ayında açılacak mı? İşte, konuya dair son gelişmeler...

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

BİLİM KURULU DEĞERLENDİRECEK

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler mayıstan itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

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Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

Görüşmelerden çıkacak öneriler Bilim Kurulu'na iletilecek. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da 'izin' vermesi durumunda ilk olarak berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mayıs ortasına doğru AVM'lerin, sonra da restoranların kademeli açılabilmesi için çalışıyor.

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan sonrası normalleşmenin sinyalini vermişti. Bu noktada, Ramazan Bayramı öncesinde kuaför ve berberlerin kısa bir süreliğine olsa da açılması bekleniyor.

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

Uygulamanın kaldırıldığına yönelik genelge yayımlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

CEZA NE KADAR?

Yasağa uymayan ve dükkanlarını yasak süresinde açan berberlere veya evlere tıraşa gidenlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?
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