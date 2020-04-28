Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kuaförler, güzellik salonları ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusunun cevabı, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği gibi, güzellik salonları, kuaförler ve berberler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme açıklamasının ardından, 'kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin çalışma kısıtlamalarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler, güzellik salonları ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman, Mayıs ayında açılacak mı? İşte, konuya dair son gelişmeler...