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Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma

Ustalık bazen küçük şeylerden ilginç ve işe yarar sonuçlar çıkarmaktır. İşte Çinli mühendis tam da bunu başarıyor. 'de yaşayan bu mühendisin yaptığını görenler adeta küçük dilini yutuyor. Bir tahta parçasıyla başlayan büyük ustalık sonrasında milyonlarca kişinin hayranlıkla izlediği bir işe dönüşüyor. Peki Çinli adam ne mi yapıyor? İşte o çılgın çalışma!

Giriş Tarihi: 22.10.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 07:20
Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma

Her şey bir tahta parçasıyla başlıyor.

Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma

Şimdi de bir adet dinamo buluyoruz!

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Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma

Tahtayı bu şekilde ispirto kalemle nokta nokta işaretliyoruz.

Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma

Sonrasında matkapla bu noktaları tek tek delmeye başlıyoruz.

Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma

Tahta parçası bu hale geldikten sonra sıradaki aşamaya geçelim.

Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma

Şimdi de plastik kelepçeyi bu noktalardan bir bir geçiriyoruz.

Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma
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