Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma
Küçük dilinizi yutacaksınız! Mühendisten hayran bırakan çalışma
Ustalık bazen küçük şeylerden ilginç ve işe yarar sonuçlar çıkarmaktır. İşte Çinli mühendis tam da bunu başarıyor. Çin'de yaşayan bu mühendisin yaptığını görenler adeta küçük dilini yutuyor. Bir tahta parçasıyla başlayan büyük ustalık sonrasında milyonlarca kişinin hayranlıkla izlediği bir işe dönüşüyor. Peki Çinli adam ne mi yapıyor? İşte o çılgın çalışma!
Giriş Tarihi: 22.10.2019
07:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
07:20
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