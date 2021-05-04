Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan KOSGEB faizsiz kredi başvurusu için bugün binlerce kişi işlemlerini yapmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle vatandaşlara sağlanacak olan bu fırsatın detaylarını duyurmuştu. Varank'ın açıklamasının ardından mikro ve küçük ölçekli işletme sahipleri "KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 3 yıl ertelemeli ve faizsiz KOSGEB kredi başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylar…