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Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü!

Çin'in orta bölgelerinde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü.

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Giriş Tarihi: 12.02.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 17:08
Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü!

Sekiz yaşında olan ve adının açıklanmadığı kız çocuğu, pandaları görmek için düzenlenen etkinlikte duvarların üstüne çıkınca dengesini kaybederek 2 metre yüksekten aşağı yuvarlandı.

Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü!

Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı görüntülerde etraftaki diğer ziyaretçilerin büyük panik yaşadığı görülürken, küçük kız hayvanat bahçesinde görevli bir rehber tarafından kurtarıldı. Önce uzatılan bambu sopasıyla kendini yukarı çekemeyen kızı birkaç kişinin tuttuğu rehber kurtarmayı başardı.

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Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü!

Zararsız olduğu bilinen ve otobur tek ayı cinsi olan pandaların küçük kıza yaklaşmasıysa, çığlıkların artmasına neden oldu. Küçük kız olayı yara almadan atlatırken, her ihtimale karşı hastaneye götürülerek sağlık durumu kontrol edildi.

Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü!

Çin'in en büyük sembollerinden biri olan siyah beyaz pandalar normal şartlarda insanlara saldırmıyor. Sadece etobur cinsi kırmızı pandalar saldırgan olabiliyor.

Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü!

Ancak büyük pençelere ve sivri dişlere sahip olmaları kimilerini korkutabiliyor. 2008'de Hong Kong Ocean Park ve 2016'da Nançang Hayvanat Bahçesi'nde bakıcılarına saldıran pandalar, bu kişileri ayağından ısırarak derin yaralar açmıştı.

Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü!

Çin'de soyu tükenen pandaların yurt dışına çıkarılmasına izin verilmiyor. Ülkede pandaları öldürmek idamla cezalandırılıyor.

Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü!
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