Küçükbaş kurbanlıklara 'büyük' ilgi

Bu sayede hayvan sayısının her geçen yıl arttığı kentte, yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Başta Siverek, Viranşehir ile Haliliye ilçelerinin kırsal bölgelerinde merada otlatılarak yetişen hayvanların bundan dolayı etleri daha sağlıklı ve lezzetli oluyor.