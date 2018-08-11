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kurbanlıklara 'büyük' ilgi

Giriş Tarihi: 11.08.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 14:01
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kurbanlıklara 'büyük' ilgi
Küçükbaş kurbanlıklara 'büyük' ilgi

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, meralarda yetiştirilmesi dolayısıyla ilgi gören lar, Kurban Bayramı öncesi aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu büyük kentlerdeki pazarlara gönderiliyor.

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kurbanlıklara 'büyük' ilgi
Küçükbaş kurbanlıklara 'büyük' ilgi

Bölgede özellikle birkaç yıl önce ekonomik nedenlerle hayvanlarını satmak zorunda kalan birçok besici, son dönemlerde devletin geliştirdiği proje ve sağladığı desteklerle yeniden bu işe yöneldi.

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kurbanlıklara 'büyük' ilgi
Küçükbaş kurbanlıklara 'büyük' ilgi

Bu sayede hayvan sayısının her geçen yıl arttığı kentte, yaklaşık 2 milyon hayvan varlığı bulunuyor. Başta Siverek, Viranşehir ile Haliliye ilçelerinin kırsal bölgelerinde merada otlatılarak yetişen hayvanların bundan dolayı etleri daha sağlıklı ve lezzetli oluyor.

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kurbanlıklara 'büyük' ilgi
Küçükbaş kurbanlıklara 'büyük' ilgi
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kurbanlıklara 'büyük' ilgi
Küçükbaş kurbanlıklara 'büyük' ilgi
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kurbanlıklara 'büyük' ilgi
Küçükbaş kurbanlıklara 'büyük' ilgi
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kurbanlıklara 'büyük' ilgi
Küçükbaş kurbanlıklara 'büyük' ilgi
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