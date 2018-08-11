Küçükbaş kurbanlıklara 'büyük' ilgi

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, meralarda yetiştirilmesi dolayısıyla ilgi gören küçükbaşlar, Kurban Bayramı öncesi aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu büyük kentlerdeki pazarlara gönderiliyor. Bölgede özellikle birkaç yıl önce ekonomik nedenlerle hayvanlarını satmak zorunda kalan birçok besici, son dönemlerde devletin geliştirdiği proje ve sağladığı desteklerle yeniden bu işe yöneldi. Bu sayede hayvan sayısının her geçen yıl arttığı kentte, yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Başta Siverek, Viranşehir ile Haliliye ilçelerinin kırsal bölgelerinde merada otlatılarak yetişen hayvanların bundan dolayı etleri daha sağlıklı ve lezzetli oluyor.