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Haberler Yaşam Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu: İşte 'Kolon kesildi mi? sorusunun cevabı
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:07

Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu: İşte 'Kolon kesildi mi? sorusunun cevabı

Korkunç olay önceki gün İstanbul Küçükçekmece'de yaşanmıştı. Çöken bina ile ilgili adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Gençtürk ifadesinde, "Binayı ben yaptırmadım babamdan veraset yolu ile kaldı. Binada herhangi çatlak veya bir sıkıntı yoktu. Bina sallanıyordu ama sürekli önünden hafriyat kamyonları geçiyordu. O yüzden bir başvuruda bulunmadım" diye konuştu. Bilirkişi raporunda ise 'binada kolon kesildi' iddialarına yanıt geldi…

DHA
Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu: İşte ’Kolon kesildi mi? sorusunun cevabı

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çökmesi ve 1 kişinin yaşamını yitirerek 8 kişinin de yaralanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, binanın girişinde bulunan dönercinin sahibi Özge Aktürk Dinçer ve eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Kayar 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu: İşte ’Kolon kesildi mi? sorusunun cevabı

Emniyet işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk, "Binanın zemin katında bulunan iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere binanın çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığı, binasında oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından binanın sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirket ile de görüşme yapmadığı, bunun yanı sıra binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından da bilindiği, bilinmesine rağmen bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda da resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında ve içerisinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu" gerekçesiyle 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu: İşte ’Kolon kesildi mi? sorusunun cevabı

Hacı Murat Gençtürk, akşam saatlerinde, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Döner dükkanının 2021 yılında tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan Kayar hakkında adli kontrol kararı verildi.

Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu: İşte ’Kolon kesildi mi? sorusunun cevabı

Döner dükkanının şu anki sahipleri İbrahim Dinçer ve eşi Özge Aktürk Dinçer ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu: İşte ’Kolon kesildi mi? sorusunun cevabı

İŞTE BİNA SAHİBİNİN İFADESİ
Gençtürk ifadesinde herhangi kusurunun olmadığını iddia ederken, 'Binayı ben yaptırmadım babamdan veraset yolu ile kaldı. Binada herhangi çatlak veya bir sıkıntı yoktu.

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