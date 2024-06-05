Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu: İşte ’Kolon kesildi mi? sorusunun cevabı

Emniyet işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk, "Binanın zemin katında bulunan iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere binanın çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığı, binasında oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından binanın sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirket ile de görüşme yapmadığı, bunun yanı sıra binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından da bilindiği, bilinmesine rağmen bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda da resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında ve içerisinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu" gerekçesiyle 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.