Haberler
Yaşam
Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu! Kolon kesildi mi? İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 04.06.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
13:22
Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu! Kolon kesildi mi? İşte yanıtı
Korkunç olay önceki gün İstanbul Küçükçekmece'de yaşanmıştı. Çöken bina ile ilgili adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Gençtürk ifadesinde, "Binayı ben yaptırmadım babamdan veraset yolu ile kaldı. Binada herhangi çatlak veya bir sıkıntı yoktu. Bina sallanıyordu ama sürekli önünden hafriyat kamyonları geçiyordu. O yüzden bir başvuruda bulunmadım" diye konuştu. Bilirkişi raporunda ise 'binada kolon kesildi' iddialarına yanıt geldi…