Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayımlandı mı?

TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı başarılı dizinin son bölümündeİntikam hırsıyla tutuşan Bernard, Trablusşam'dan büyük bir haçlı ordusunu yola çıkarırken Fatımilerle olan ittifakını da sürdürmeyi başararak Zengilere karşı yeni bir harekâta kalkışırken, bölüm son buldu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, yeni bölümden ipuçları veren fragman…