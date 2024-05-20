Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 22:16

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayımlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. TRT 1 ekranlarının tarih kokulu dizisi, izleyenleri eskiye götürürken yeni bölümleri ile de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümde Selahaddin ve Nureddin, Türkmen Beylerini Zengi Sancağı altında toplamış ve oluşturdukları büyük kuvvetle Gazze'nin fethine muvaffak olmuştu.. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm fragmanı izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayımlandı mı?

TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı başarılı dizinin son bölümündeİntikam hırsıyla tutuşan Bernard, Trablusşam'dan büyük bir haçlı ordusunu yola çıkarırken Fatımilerle olan ittifakını da sürdürmeyi başararak Zengilere karşı yeni bir harekâta kalkışırken, bölüm son buldu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, yeni bölümden ipuçları veren fragman…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayımlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin son bölümüne aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz:

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayımlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 26. BÖLÜM FRAGMAN

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. bölüm fragmanını aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

https://www.youtube.com/@kudusfatihiselahaddineyyubi/videos

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayımlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selahaddin ve Nureddin, Türkmen Beylerini Zengi Sancağı altında toplamış ve oluşturdukları büyük kuvvetle Gazze'nin fethine muvaffak olmuşlardır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayımlandı mı?

Gazze'yi kaybeden Bernard, Papalık tarafından ölüme mahkûm edilir. Fakat bir şekilde kendini kurtararak yeni planlarını devreye sokar. Kraliçe Viktorya ise Zengilerin Gazze'yi fethinden sonra sıranın Kudüs'e gelebileceğini düşünüp Zengilerle barış antlaşması yapabilmek için harekete geçer fakat Bernard, Viktorya'nın yapmak üzere olduğu antlaşmanın önüne geçer.

SON DAKİKA