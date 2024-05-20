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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. yeni bölüm fragmanı: TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
22:16
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. TRT 1 ekranlarının tarih kokulu dizisi, izleyenleri eskiye götürürken yeni bölümleri ile de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümde Selahaddin ve Nureddin, Türkmen Beylerini Zengi Sancağı altında toplamış ve oluşturdukları büyük kuvvetle Gazze'nin fethine muvaffak olmuştu.. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm fragmanı izle!