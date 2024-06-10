YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle: TRT 1 ile Kudüs Fatihi sezon finali izle full HD

Beylerin dağılması Zengilerin kuvvetini azaltırken Bernard'a ise Gazze için harekete geçme fırsatı doğurur. Bu durum Sultan Nureddin'in ve Selahaddin'i huzursuz ederken Selahaddin ne yapıp edip Beyleri kalmaları için ikna edecek ve hep birlikte Kudüs için harekete geçecektir.