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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle: TRT 1 ile Kudüs Fatihi sezon finali izle full HD
Giriş Tarihi: 10.06.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 20:00

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle: TRT 1 ile Kudüs Fatihi sezon finali izle full HD

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle başlıklı araştırmalar ile gündemdeki yerini aldı. Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı yapım tarihi sahneleriyle takipçilerini ekran başına topluyor. Sezon finali bölümü ile takip edilen dizide yeni gelişmeler araştırılıyor. İşte, 10 Haziran 2024 tarihli Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Son bölüm izle full HD, tek parça…

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle: TRT 1 ile Kudüs Fatihi sezon finali izle full HD

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranı başında takip ediliyor. Arslanşah'ın oyunları yüzünden beylerle karşı karşıya gelen Sultan Nureddin, savaşın eşiğine geliyor. Dizinin takipçileri her Pazartesi yeni bölümü izliyor. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sezon finali izle ekranı…

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle: TRT 1 ile Kudüs Fatihi sezon finali izle full HD

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SEZON FİNALİ İZLE

10 Haziran 2024 tarihli Selahaddin Eyyubi 28. bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle: TRT 1 ile Kudüs Fatihi sezon finali izle full HD

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Arslanşah'ın oyunları yüzünden beylerle karşı karşıya gelen Sultan Nureddin, savaşın eşiğine gelmiştir. Selahaddin ve Gazileri, Karategin'i bulmuş fakat Maral'ın tuzakları yüzünden büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelmiştir.

Müslüman kanı dökmek istemeyen Sultan Nureddin'in tek yolu Selahaddin'in Karategin'i bulup getirmesidir. Selahaddinler büyük bir tehlikenin ortasındayken onu kurtaran Ömer Mella olur ve bu sayede de Karategin'i Maral'ın elinden kurtarırlar.

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle: TRT 1 ile Kudüs Fatihi sezon finali izle full HD

Karategin'i Arslanşah'ın vurdurduğunu öne sürerek savaşı durdurmaya çalışan Sultan Nureddin'e karşı çıkan Arslanşah, Karategin'in sağ salim dönmesiyle köşeye sıkışır. Beyler, Arslanşah'a öfkeliyken Bernard'ın kurduğu plan devreye girer ve Bernard'ın bıraktı Temur gelerek Karategin'i vurmadığını söyleyerek inkar eder. Her iki taraf arasında sıkışan Beyler ne Arslanşah'ın ne de Sultan Nureddin'in yanında birlik olmayı kabul etmez.

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm izle: TRT 1 ile Kudüs Fatihi sezon finali izle full HD

Beylerin dağılması Zengilerin kuvvetini azaltırken Bernard'a ise Gazze için harekete geçme fırsatı doğurur. Bu durum Sultan Nureddin'in ve Selahaddin'i huzursuz ederken Selahaddin ne yapıp edip Beyleri kalmaları için ikna edecek ve hep birlikte Kudüs için harekete geçecektir.

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