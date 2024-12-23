Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD

İbelin, Kral Amalrik'i arkasına alan Chatillon'un mu yoksa halkının desteğini yanına alan Balian'ın mı olacaktır? Mısır'ın ekâbir takımını karşısına alan Selahaddin, halkının refahı için Halife'nin şahsi servetinin vezir sarayına taşınmasını ister. Halife'ye iki gün süre verir. Selahaddin'in Kerek ve İbelin mevzularındaki tutumu, Sultan Nureddin'i öfkelendirmiştir. Bu durumda Sultan Nureddin'in yanına, Şam'a, Chatillon'un kellesiyle gitmek isteyen Selahaddin bunu başarabilecek mi?