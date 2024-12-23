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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 23.12.2024 18:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:53

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle ekranı ile takip ediliyor. Her hafta pazartesi günleri yayımlanan yapımda olacaklar merak konusu. Amcası Emir Şirkuh el-Mansur'un ölümünün ardından Mısır'da vezirlik payesi Selahaddin'e verilmesiyle yeni bölüm izleniyor. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle TRT 1 ekranlarında takip edilmeye başladı. Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı yapım izleyenlerin gündeminde. 23 Aralık tarihli bölüm için ekran başında yerler alındı. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle linki...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 38. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcası Emir Şirkuh el-Mansur'un ölümünün ardından Mısır'da vezirlik payesi Selahaddin'e verilir. Sultan Nureddin'den aldığı beratla tahta geçen Selahaddin, vazifeleri tevdi eder etmez Mezalim Divanı'nı kurdurur. Böylece Mısır'ın ahvali bir bir ortaya dökülür. Şemse, Gülçehre'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Mila hakkında verilen hükmün hesabını sorar.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD

Sultan Nureddin, gözlerini hac ve ticaret yolunun üzerinde yer alan Kerek'e çevirmiş, Kontes Mila'nın ivedi Şam'a getirilmesini emretmiştir. Kahire'den sürülmeden evvel uğradığı teşhir cezası, Mila'nın kökleşmiş bir yarasını açmış, onu kalabalığın arasından çekip alan Selahaddin'e duyduğu kin, yerini karmaşık duygulara bırakmıştır. Kral Amalrik, odasında bulduğu buğdaylarla Kudüs Sarayı'nın içine dek sokulan Sultan Nureddin'e unutamayacağı bir ders vermenin peşindedir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD

İbelin, Kral Amalrik'i arkasına alan Chatillon'un mu yoksa halkının desteğini yanına alan Balian'ın mı olacaktır? Mısır'ın ekâbir takımını karşısına alan Selahaddin, halkının refahı için Halife'nin şahsi servetinin vezir sarayına taşınmasını ister. Halife'ye iki gün süre verir. Selahaddin'in Kerek ve İbelin mevzularındaki tutumu, Sultan Nureddin'i öfkelendirmiştir. Bu durumda Sultan Nureddin'in yanına, Şam'a, Chatillon'un kellesiyle gitmek isteyen Selahaddin bunu başarabilecek mi?

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