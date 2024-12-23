Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

Sultan Nureddin, gözlerini hac ve ticaret yolunun üzerinde yer alan Kerek'e çevirmiş, Kontes Mila'nın ivedi Şam'a getirilmesini emretmiştir. Kahire'den sürülmeden evvel uğradığı teşhir cezası, Mila'nın kökleşmiş bir yarasını açmış, onu kalabalığın arasından çekip alan Selahaddin'e duyduğu kin, yerini karmaşık duygulara bırakmıştır. Kral Amalrik, odasında bulduğu buğdaylarla Kudüs Sarayı'nın içine dek sokulan Sultan Nureddin'e unutamayacağı bir ders vermenin peşindedir.