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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
23:13
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında sorgulanmaya başladı. Tansiyonu yüksek son bölümün ardından araştırmalar hız kazandı. Tarihi dizide takipçiler gelecek hafta olacakları sorguluyor. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?