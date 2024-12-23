Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:13

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında sorgulanmaya başladı. Tansiyonu yüksek son bölümün ardından araştırmalar hız kazandı. Tarihi dizide takipçiler gelecek hafta olacakları sorguluyor. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunda gözler TRT 1'e döndü. Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı dizinin son bölümü takip edilirken yeni bölümden ilk kareler için araştırmalar başladı. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı hakkında merak edilenler...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 38. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile takip edilen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcası Emir Şirkuh el-Mansur'un ölümünün ardından Mısır'da vezirlik payesi Selahaddin'e verilir. Sultan Nureddin'den aldığı beratla tahta geçen Selahaddin, vazifeleri tevdi eder etmez Mezalim Divanı'nı kurdurur. Böylece Mısır'ın ahvali bir bir ortaya dökülür. Şemse, Gülçehre'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Mila hakkında verilen hükmün hesabını sorar.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gündemde!

Sultan Nureddin, gözlerini hac ve ticaret yolunun üzerinde yer alan Kerek'e çevirmiş, Kontes Mila'nın ivedi Şam'a getirilmesini emretmiştir. Kahire'den sürülmeden evvel uğradığı teşhir cezası, Mila'nın kökleşmiş bir yarasını açmış, onu kalabalığın arasından çekip alan Selahaddin'e duyduğu kin, yerini karmaşık duygulara bırakmıştır. Kral Amalrik, odasında bulduğu buğdaylarla Kudüs Sarayı'nın içine dek sokulan Sultan Nureddin'e unutamayacağı bir ders vermenin peşindedir.

SON DAKİKA