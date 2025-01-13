KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin, Kontes Mila'nın teklifini kabul ederek Mila'yla birlikte Kerek'i de Chatillon belâsından kurtarmak için yola düşer. Ancak Sultan Nureddin'den aldığı emirle Yaruki yolunu onun keser. Selahaddin'in Şam'da vereceği hesaplar epey birikmiştir.