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Haberler Yaşam KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 23:44 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:44

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, bu akşam saat 20.00'de 40. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Serdar Özönalan'ın üstlendiği dizi, heyecan dolu sahneleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Dizinin sıkı takipçileri şimdi merakla 41. bölüm fragmanını bekliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta izleyicileri neler bekliyor?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 41. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Bu akşam izleyiciyle buluşan 40. bölümüyle beğeni toplayan dizinin yeni bölüm tanıtımına dair detaylar, izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak? İşte, ayrıntılar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin, Kontes Mila'nın teklifini kabul ederek Mila'yla birlikte Kerek'i de Chatillon belâsından kurtarmak için yola düşer. Ancak Sultan Nureddin'den aldığı emirle Yaruki yolunu onun keser. Selahaddin'in Şam'da vereceği hesaplar epey birikmiştir.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Öte yandan Kral Amalrik, Kudüs limanlarının hepsini İbelinlilere kapatarak Balian'ı çembere almış ve onu yapayalnız bırakmıştır. Balian, İbelin halkının yaşam hakkını gözetmek için Sultan Nureddin'e başvuracaktır.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Coğrafyayı avucunun içi gibi bilen Nizar adlı Bedevi, Kahire'ye gelen büyük bir kervanı basarak Selahaddin'i tacirler karşısında zayıf bırakır. İşler kızışmış, Nizar'ın el koyduğu malları dostluk teklifiyle takas eden tacirler şahı Rakif, Vezir Selahaddin'in kaybettiği güveni de satın alarak çıkagelmiştir..

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