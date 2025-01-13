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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
23:44
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, bu akşam saat 20.00'de 40. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Serdar Özönalan'ın üstlendiği dizi, heyecan dolu sahneleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Dizinin sıkı takipçileri şimdi merakla 41. bölüm fragmanını bekliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta izleyicileri neler bekliyor?