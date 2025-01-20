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Haberler Yaşam DİZİ İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 20.01.2025 21:02 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 21:02

DİZİ İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Başrolünde Uğur Güneş'in rol aldığı tarihi yapım her hafta pazartesi günleri izleniyor. Yeni bölümde yeniden tansiyon yükseliyor. Aksiyon sahneleri ile dikkat çeken yapım gündemde. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

DİZİ İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Tarihi yapımı merak edenler ekran başında yerlerini aldı. Bu hafta olacaklar fragman üzerinden takip edildi sırada yeni bölüm var. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle...

DİZİ İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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DİZİ İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Vezir Selahaddin'in kardeşi Börü, çok sıkışık bir anda ağabeyinin imdadına yetişir. Lord Guy'un komutasındaki Haçlı ordusu, Börü'nün imdada gelmesi neticesinde epey zora girmiştir. Çarpışma neticesinde Tacir Rakif, Vezir Selahaddin'in önünde diz çöker, ele geçirilir. Rakif'i nasıl bir akıbet beklemektedir? Takas mı edilecek yoksa öldürülecek mi? Melik Mevdud'un intikamı alınacak mı?

DİZİ İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Lord Guy'un başarısızlığı Kral Amalrik'i öfkelendirir ve hayal kırıklığına uğratır. Emir Yaruki, esir düşen diğer beyleri kurtarmak isterken Kerek Kontu Chatillon'un eline düşer. Kerek Kontu Chatillon, bir muhbirin varlığından şüphelenir. Onlara gizli tünelin yerini söyleyen kişinin Mila olduğu ortaya çıkacak mı?

DİZİ İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Fâtımî Halifesi, Saray ağası Cevher'i öldürdüğü için Karategin'in idamına hükmeder. Sultan Nureddin de kardeşi Melik Mevdud'un şehadetine son derece üzgündür. İntikam yemini eder. Bu şehadetin intikamı için Börü'nün omuzlarına son derece ciddi bir görev yüklenir. Peki Börü, bu görevi yerine getirebilecek midir?

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