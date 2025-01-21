Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 42. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayında!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Vezir Selahaddin'in kardeşi Börü, çok sıkışık bir anda ağabeyinin imdadına yetişir. Lord Guy'un komutasındaki Haçlı ordusu, Börü'nün imdada gelmesi neticesinde epey zora girmiştir. Çarpışma neticesinde Tacir Rakif, Vezir Selahaddin'in önünde diz çöker, ele geçirilir. Rakif'i nasıl bir akıbet beklemektedir? Takas mı edilecek yoksa öldürülecek mi? Melik Mevdud'un intikamı alınacak mı?