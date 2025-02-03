Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 43. bölüm izle tamamı: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, kesintisiz

Prenses Maria'yla evliliği ve Rakif'in kurtuluşuyla Bizans'ın desteğini kazanacak olan Amalrik, Mısır'ı geri almak niyetindedir. Kraliçe'nin gelişiyle güç dengelerinin değişeceğini bilen William, Balian'la birlikte yeni bir hamle yapar.