KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Baskılardan bunalan Şemse, Kahire'den ayrılmaya karar verir. Selahaddin bir yandan Haçlılara karşı yeni bir hamleye hazırlanırken, diğer yandan Şemse'yle ilgili büyük bir kararın arifesindedir. Şemse ve Selahaddin kavuşacak mıdır? Yoksa temiz bir kadına atılan çirkin iftira, onları sonsuza kadar ayrı mı düşürecektir?.