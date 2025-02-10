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Haberler Yaşam KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 23:45 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 23:45

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, bu akşam saat 20.00'de 44. bölümüyle ekranlara geldi. Serdar Özönalan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri yine ekrana kilitledi. Dizinin tutkunları şimdi heyecanla 45. bölüm fragmanını bekliyor. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta dizide izleyicileri hangi gelişmeler bekliyor?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanan 44. bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi, heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekti. Seyirciler şimdi merakla 45. bölüm fragmanını bekliyor. Yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları ve fragmanla ilgili gelişmeler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Börü, Rakif'in canını alarak Selahaddin ve Nureddin arasında gerilen iplerin gevşemesini sağlamıştır. Babasını kaybeden Sayra ise Börü'den intikam almaya yemin etmiştir. İşe Nizar'ı öldürüp, onun bedevilerini kendine bağlamakla başlar. Yaver Rıza, Mısır halkını Şemse'ye karşı kışkırtmaktadır.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Baskılardan bunalan Şemse, Kahire'den ayrılmaya karar verir. Selahaddin bir yandan Haçlılara karşı yeni bir hamleye hazırlanırken, diğer yandan Şemse'yle ilgili büyük bir kararın arifesindedir. Şemse ve Selahaddin kavuşacak mıdır? Yoksa temiz bir kadına atılan çirkin iftira, onları sonsuza kadar ayrı mı düşürecektir?.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCU KADROSU
Uğur Güneş - Selahaddin Eyyubi
Mehmet Ali Nuroğlu - Kral Amalrik
Ozan Dolunay - Lord Giyom
Gökçe Türkan - Şemse Ahsen Eroğlu

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