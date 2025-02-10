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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
23:45
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT1 Selahaddin Eyyubi haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, bu akşam saat 20.00'de 44. bölümüyle ekranlara geldi. Serdar Özönalan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri yine ekrana kilitledi. Dizinin tutkunları şimdi heyecanla 45. bölüm fragmanını bekliyor. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta dizide izleyicileri hangi gelişmeler bekliyor?