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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46.bölüm fragmanı yayında! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
00:30
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46.bölüm fragmanı yayında! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
TRT 1'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 45. bölümüyle ekrana geldi. Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı ve Serdar Özönalan'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin son bölümü izleyiciler tarafından takip edildi. Şimdi ise 46. bölüm fragmanı merak konusu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?