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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46.bölüm fragmanı yayında! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 00:30 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:30

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46.bölüm fragmanı yayında! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

TRT 1'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 45. bölümüyle ekrana geldi. Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı ve Serdar Özönalan'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin son bölümü izleyiciler tarafından takip edildi. Şimdi ise 46. bölüm fragmanı merak konusu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46.bölüm fragmanı yayında! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

TRT 1'de ekrana gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 46. bölüm tanıtımı izleyiciler tarafından bekleniyor. Bu akşam yayınlanan 45. bölümüyle takipçilerin ilgisini çeken yapımın yeni bölümüne dair ipuçları merak konusu oldu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46.bölüm fragmanı yayında! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 46. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46.bölüm fragmanı yayında! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

TRT 1 ekranlarında takip edilen dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46.bölüm fragmanı yayında! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Şemse'yi kurtarmıştır. Bu kurtuluş, birbirlerine kalplerini açmalarına da vesile olur. Bizans donanmasının Dimyat'a çıktığı haberiyle, sevinçlerine gölge düşer. Selahaddin düşmanın ilerleyişine engel olmak isterken, onların yardımına Sayra yetişecektir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46.bölüm fragmanı yayında! TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Sultan Nureddin de Selahaddin'e yardım için sefer kararı almıştır. Fakat düşman, Nureddin'in gidişine engel olacaktır. Haçlı orduları Kahire kapılarına dayandığında, Selahaddin ve Kral Amalrik'in görüşmesinden çıkan sonuç ise herkesi şaşırtacaktır. Selahaddin Mısır'ı tutmayı başarabilecek midir? Yoksa bu kuşatma, Kudüs hayallerinin sonu mu olacaktır?

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