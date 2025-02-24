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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi fragmanı araştırılıyor
Giriş Tarihi: 24.02.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
23:38
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi fragmanı araştırılıyor
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı TRT 1 ekranlarında araştırılıyor. Tarihi dizide savaş sahneleri takip edilmeye devam ediyor. Yeni haftada yaşanacaklar gündeme geldi. Son bölüm ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?