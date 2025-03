KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

TRT 1'in büyük ilgiyle izlenen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrolünde yer aldığı, Nureddin Zengi, Kaan Çakır, Nusreddin ve Hakan Vanlı'nın performanslarıyla zenginleşen yapım, her bölümde heyecanı arttırıyor. Selahaddin Eyyubi, tarihi olayları ve kahramanlık öykülerini izleyicilere aktarırken, her yeni bölümle izleyicilerini daha da içine çekiyor. 24 Mart tarihli 50. bölüm, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. HD kalitesinde izlemek için detaylar haberin devamında…