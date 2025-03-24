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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 24.03.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
17:55
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, her Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sedat İnci'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Serdar Özönalan'ın senaryosunu yazdığı bu tarihi yapım, izleyicilerden beğeni topluyor. Dizinin her yeni bölümü, tarihi anlatımı ve etkileyici sahneleriyle dikkat çekiyor. Bu nedenle, izleyiciler 50. bölümün yayınlanacağı bu hafta, yeni bölümü kaçırmamak için "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm izle" linklerini araştırmaya başladı. İşte, 24 Mart 2025 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümüne dair detaylar…