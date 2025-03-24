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Haberler Yaşam KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 24.03.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:55

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, her Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sedat İnci'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Serdar Özönalan'ın senaryosunu yazdığı bu tarihi yapım, izleyicilerden beğeni topluyor. Dizinin her yeni bölümü, tarihi anlatımı ve etkileyici sahneleriyle dikkat çekiyor. Bu nedenle, izleyiciler 50. bölümün yayınlanacağı bu hafta, yeni bölümü kaçırmamak için "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm izle" linklerini araştırmaya başladı. İşte, 24 Mart 2025 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümüne dair detaylar…

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

TRT 1'in büyük ilgiyle izlenen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrolünde yer aldığı, Nureddin Zengi, Kaan Çakır, Nusreddin ve Hakan Vanlı'nın performanslarıyla zenginleşen yapım, her bölümde heyecanı arttırıyor. Selahaddin Eyyubi, tarihi olayları ve kahramanlık öykülerini izleyicilere aktarırken, her yeni bölümle izleyicilerini daha da içine çekiyor. 24 Mart tarihli 50. bölüm, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. HD kalitesinde izlemek için detaylar haberin devamında…

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümü ile24 Mart Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;
https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gökbörü, Sultan Selahaddin'i öldürmek için pusu kurmuştur. Habercinin getirdiği haberle Sultan Selahaddin şehit düşmüştür… Sultan Selahaddin'e ne oldu? Şemse'yi, annesini, Mila'yı ve herkesi yasa boğan bu haber gerçek mi? Değilse, Selahaddin'in nasıl bir tertip kurmuş olabilir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Gümüştekin, Selahaddin'in şehadet haberini alır almaz Mısır'ı teslim alması için Emir Kaymaz'ı görevlendirir fakat Kadı Fazıl Sultan Selahaddin'in mülkünü kimseye kolay teslim edecek değildir.Gümüştekin ise Mısır'ı almak için haçlılarla ittifak yapmaktan geri durmayacaktır.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCU KADROSU
Uğur Güneş - Selahaddin Eyyubi
Mehmet Ali Nuroğlu - Kral Amalrik
Ozan Dolunay - Lord Giyom
Gökçe Türkan - Şemse Ahsen Eroğlu