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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. Bölüm Fragmanı yayında! İşte, TRT 1 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
00:11
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve tarihi sahneleriyle dikkat çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 51. bölümü yine nefes kesti. Yeni gelişmelerin ardından dizinin takipçileri gözlerini 52. bölüm fragmanına çevirdi. Selahaddin'in Kudüs yolundaki mücadelesinde neler olacağı merak edilirken, Selahaddin Eyyubi 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yanıt arıyor.