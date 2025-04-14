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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle tek parça: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle
Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:41

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle tek parça: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Her hafta pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı bu tarihi yapımda heyecan artıyor. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle tek parça: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin 14 Nisan 2025 tarihli bu haftaki bölümünde, Selahaddin Eyyubi'nin destanlaşan tarihi mücadelesi ve kahramanlıkları bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle tek parça: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 52. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle tek parça: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

BU HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Agah'la çıktığımız manevi yolculuklardan farklı biri olarak dönen Selahaddin, üst üste fetihlerle İslam topraklarını genişletir. Şemse'nin Selahaddin'de fark ettiği, onun dünyadaki geçmişi bir halinin olduğudur. Ancak Sultan, dünyaya özgürlük vermeye kararlıdır ve bunun için kolları sıvamıştır. Evvela vezir ve emirlerinden hesap sorar: Sultan Nureddin'in evlatları nasıl bir yere düşmüştür? Vakit, gelme zamanı değil, kutsal şehrin onun yanını sarmış dikenleri temizleme zamanıdır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle tek parça: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Ayrıca Sultan, önlerinde halledilmesi gereken somut iki engelin olduğunu, buna odaklanmaları vurgular: İbelin ve Kerek. Nitekim zorların kolaylaştıracak yürek de bilek de onlardadır! Şimdi sırada İbelin vardır. Selahaddin, İbelin'in ikmal yollarını kırmak için harekete geçer. Kılıç kınından çıktı. Savaşta ağır yaralanan Balian, Selahaddin'le aralarında artık kan döküldüğünün bilincindedir. Artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya ah, ya Sultan Selahaddin. Ona göre kutsal topraklar Hıristiyanlara aittir ve bunu herkesin kabul etme amacındadır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle tek parça: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Sayra, nihayetinde kalbinin kilidini kırar ve anahtarı Börü'ye teslim eder. Öyle görülüyor ki her ikisi de bir kalp yolculuğundan çıkmak üzeredir. Börü'nün diliyle: Gönüllerine düşenler, sözlerine nişanlayacaklar. Ancak Mila'nın çevirdiği plan, Sayra'nın esir düşmesine neden olur. Abisinin emriyle İbelin'e giden yolu tutan Börü, Sayra'nın kaçırıldığı haberiyle sarsılır. Börü Sayra'yı kurtarabilecek mi?