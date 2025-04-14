Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle tek parça: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Ayrıca Sultan, önlerinde halledilmesi gereken somut iki engelin olduğunu, buna odaklanmaları vurgular: İbelin ve Kerek. Nitekim zorların kolaylaştıracak yürek de bilek de onlardadır! Şimdi sırada İbelin vardır. Selahaddin, İbelin'in ikmal yollarını kırmak için harekete geçer. Kılıç kınından çıktı. Savaşta ağır yaralanan Balian, Selahaddin'le aralarında artık kan döküldüğünün bilincindedir. Artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya ah, ya Sultan Selahaddin. Ona göre kutsal topraklar Hıristiyanlara aittir ve bunu herkesin kabul etme amacındadır.