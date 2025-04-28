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Haberler Yaşam KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 28.04.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:35

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, her Pazartesi TRT 1'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sedat İnci'nin yönetmenliğinde, Serdar Özönalan'ın senaryosuyla hazırlanan bu tarihi yapım, etkileyici sahneleriyle büyük beğeni topluyor. Dizinin 54. bölümü, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yayınlanacak ve izleyiciler, yeni bölümü kaçırmamak için arayışa geçti. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yayınlandığı günden itibaren izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Başrolünde Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı dizi, Nureddin Zengi, Kaan Çakır, Nusreddin ve Hakan Vanlı'nın güçlü performanslarıyla her bölümde heyecanı artırıyor. Tarihi olayları ve kahramanlık öykülerini anlatan dizi, 28 Nisan'daki 54. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte ayrıntılar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümü ile 28 Nisan Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;
https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Selahaddin ve Kont Balian karşı karşıya gelmiştir. Balian'ın akıl hocası Yudas, Sultan Selahaddin'in esiri olmuştur. Şayet Balian askerlerini geri çekmezse Yudas'ın sonu görünmektedir. Balian'ın kararı ne olacaktır? Lord Guy'dan kimsenin haberinin olmaması Baldwin'in huzursuz eder. Sybilla ve William'ın kurduğu tuzağın bir neticesinde Lord Guy, suikastin hedefi olmuştur. Peki ölmüş müdür yoksa yaşıyor mudur?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Börü, emre itaatsizliğinin cezasını ağabeyinin kestiği cezayla ödeyecektir: İdam! İnfaz gerçekleşecekken Turabatılır ve Selahaddin'in boynuna kılıcı dayar! Börü'nün serbest bırakılmasını ister. İdamdan kurtulan Börü için yeni bir hikâye başlamaktadır: Kont Balian'ın kalesinde ağabeyi Sultan Selahaddin'e karşı savaşmak. Ancak Balian buna inanmaz. İkna olması Selahaddin'i öldürmesi için Börü'nün yardım edip etmeyeceğine bağlıdır. Selahaddin ise İbelin'i Balian'ın elinden almadıkça durmamaya kararlıdır.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCU KADROSU
Uğur Güneş - Selahaddin Eyyubi
Mehmet Ali Nuroğlu - Kral Amalrik
Ozan Dolunay - Lord Giyom
Gökçe Türkan - Şemse Ahsen Eroğlu