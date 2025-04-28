KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Börü, emre itaatsizliğinin cezasını ağabeyinin kestiği cezayla ödeyecektir: İdam! İnfaz gerçekleşecekken Turabatılır ve Selahaddin'in boynuna kılıcı dayar! Börü'nün serbest bırakılmasını ister. İdamdan kurtulan Börü için yeni bir hikâye başlamaktadır: Kont Balian'ın kalesinde ağabeyi Sultan Selahaddin'e karşı savaşmak. Ancak Balian buna inanmaz. İkna olması Selahaddin'i öldürmesi için Börü'nün yardım edip etmeyeceğine bağlıdır. Selahaddin ise İbelin'i Balian'ın elinden almadıkça durmamaya kararlıdır.

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