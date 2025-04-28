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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 28.04.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
17:35
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, her Pazartesi TRT 1'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sedat İnci'nin yönetmenliğinde, Serdar Özönalan'ın senaryosuyla hazırlanan bu tarihi yapım, etkileyici sahneleriyle büyük beğeni topluyor. Dizinin 54. bölümü, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yayınlanacak ve izleyiciler, yeni bölümü kaçırmamak için arayışa geçti. İşte detaylar...