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Haberler Yaşam KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 23:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 23:05

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

TRT 1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", bu akşam saat 20.00'de 54. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yönetmen Serdar Özönalan'ın imzasını taşıyan dizi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini yine bir araya getirdi. Dizi severler, şimdi 55. bölüm fragmanı için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", aksiyon dolu 51. bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şimdi ise herkes 55. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Yeni bölümde neler olacağına dair söylentiler ve fragman hakkındaki gelişmeler büyük bir merak konusu. İşte dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar....

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NE?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİM?
Dizide, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın aralarında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?
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