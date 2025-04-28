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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
23:05
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 55. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?
TRT 1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", bu akşam saat 20.00'de 54. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yönetmen Serdar Özönalan'ın imzasını taşıyan dizi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini yine bir araya getirdi. Dizi severler, şimdi 55. bölüm fragmanı için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?