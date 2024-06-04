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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜM HD İZLE | TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü tek parça izle ekranı
Giriş Tarihi: 04.06.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 17:28

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜM HD İZLE | TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü tek parça izle ekranı

TRT1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6 Haziran Pazartesi akşamı 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle" araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu bölümünde Selahaddin ve Sultan Nureddin, giderek güçlenmekte olan ve tüm İslam Âlemini kendilerine karşı kışkırtan Arslanşah'ın gerçek niyetini açığa çıkarmak için harekete geçer. Bunu yapmanın tek yolu Karategin'i bulmaktır. Arslanşah bu emeline ulaşabilecek midir? Karategin'in vurulmasıyla eline büyük bir koz geçen Bernard'ın yeni hedefi ne olacaktır? Bu soruların cevabı için işte TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜM HD İZLE | TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü tek parça izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Bölüm için izleyiciler ekranları başındaki yerlerini aldılar. İzleyicilere büyük bir tarihi seyir zevki yaşatan dizide Selahaddin, Karategin ve beyleri kurtarmayı başarmış fakat Karategin son anda beklenmeyen biri tarafından ihanete uğramış ve vurulup uçurumdan düşmüştür. Karategin'i uçuruma sürükleyen okların sahibini aşikar edip Arslanşah'ın kurduğu kirli oyunu açığa çıkarmayı başarabilecek midir? TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. bölüm canlı izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜM HD İZLE | TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü tek parça izle ekranı

SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE

Selahaddin Eyyubi dizisi son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=KM6Cc4H8lGU

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜM HD İZLE | TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü tek parça izle ekranı

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYUUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Karategin ve beyleri kurtarmayı başarmış fakat Karategin son anda beklenmeyen biri tarafından ihanete uğramış ve vurulup uçurumdan düşmüştür. Selahaddin, Karategin'i vuranların peşinden giderken Bernard da vakit kaybetmeden harekete geçer. Amacı Karategin'i vuranı Selahaddin'den önce bulmaktır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜM HD İZLE | TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü tek parça izle ekranı

Haçlıların elinden Selahaddin sayesinde kurtulduklarını bilmeden kaçan beyler ise Arslanşah ile karşılaşır. Arslanşah onlar için geldiğini söyleyerek beyler üzerinde bir etki yaratmaya çalışır. Selahaddin'in planı neticesinde Turanşah'ın Gazze'yi almasını da öne sürerek onları Zengilere karşı kışkırtma yoluna gider. Ayrıca Arslanşah yeğeni Temur'a vurdurttuğu Karategin'in ölümünde de Selahaddin ve Sultan Nureddin'in hatası olduğunu söyleyerek Böri Ahalisinin desteğini de arkasına alır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜM HD İZLE | TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü tek parça izle ekranı

Selahaddin ve Sultan Nureddin, giderek güçlenmekte olan ve tüm İslam Âlemini kendilerine karşı kışkırtan Arslanşah'ın gerçek niyetini açığa çıkarmak için harekete geçer. Bunu yapmanın tek yolu Karategin'i bulmaktır. Çünkü Karategin uçurumdan düştüğü değildir. Bu da onun hayatta olabileceği ihtimalini güçlendiriyordur

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