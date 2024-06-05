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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜM YAYINDA | TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü tek parça HD izle
Giriş Tarihi: 05.06.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
17:43
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜM YAYINDA | TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü tek parça HD izle
TRT1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6 Haziran Pazartesi akşamı 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle" araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu bölümünde Selahaddin ve Sultan Nureddin, giderek güçlenmekte olan ve tüm İslam Âlemini kendilerine karşı kışkırtan Arslanşah'ın gerçek niyetini açığa çıkarmak için harekete geçer. Bunu yapmanın tek yolu Karategin'i bulmaktır. Arslanşah bu emeline ulaşabilecek midir? Karategin'in vurulmasıyla eline büyük bir koz geçen Bernard'ın yeni hedefi ne olacaktır? Bu soruların cevabı için işte TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı