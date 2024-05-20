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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm başladı! 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm İZLE!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 20:05

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm başladı! 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm İZLE!

Ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarihin kapılarını izleyenlere aralayan dizide bu hafta Selahaddin ve Nureddin, Türkmen Beylerini Zengi Sancağı altında toplamış ve oluşturdukları büyük kuvvetle Gazze'nin fethine muvaffak olacaklardır. İşte, 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm başladı! 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm İZLE!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm için heyecan dorukta! Gazze'de yenilen Bernard, ayağa kalkmak ve intikam almak adına nasıl bir eyleme girişecektir? Selahaddin, Bernard'ın kuracağı oyunlara karşı koymayı başarabilecek midir? Diğer taraftan Melik Arslanşah, bölgede Zengilerin kuvvetini azaltmak için ne gibi faaliyetlere girişecektir? Dört bir yandan kıskaca alınacak olan Selahaddin ve Nureddin, Kudüs'e doğru yapılacak olan kutlu fetih yürüyüşüne çıkmayı başarabilecek midir? soruları yeni bölümde yanıt bulacak. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm başladı! 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm İZLE!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin son bölümüne aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

https://www.youtube.com/@kudusfatihiselahaddineyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm başladı! 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm İZLE!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekranlara gelen son bölümün hemen ardından yayında olacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm başladı! 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm İZLE!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 25.BÖLÜM ÖZET

Selahaddin ve Nureddin, Türkmen Beylerini Zengi Sancağı altında toplamış ve oluşturdukları büyük kuvvetle Gazze'nin fethine muvaffak olmuşlardır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm başladı! 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm İZLE!

Gazze'yi kaybeden Bernard, Papalık tarafından ölüme mahkûm edilir. Fakat bir şekilde kendini kurtararak yeni planlarını devreye sokar. Kraliçe Viktorya ise Zengilerin Gazze'yi fethinden sonra sıranın Kudüs'e gelebileceğini düşünüp Zengilerle barış antlaşması yapabilmek için harekete geçer fakat Bernard, Viktorya'nın yapmak üzere olduğu antlaşmanın önüne geçer.

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