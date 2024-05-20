Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm başladı! 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm İZLE!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm için heyecan dorukta! Gazze'de yenilen Bernard, ayağa kalkmak ve intikam almak adına nasıl bir eyleme girişecektir? Selahaddin, Bernard'ın kuracağı oyunlara karşı koymayı başarabilecek midir? Diğer taraftan Melik Arslanşah, bölgede Zengilerin kuvvetini azaltmak için ne gibi faaliyetlere girişecektir? Dört bir yandan kıskaca alınacak olan Selahaddin ve Nureddin, Kudüs'e doğru yapılacak olan kutlu fetih yürüyüşüne çıkmayı başarabilecek midir? soruları yeni bölümde yanıt bulacak. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.