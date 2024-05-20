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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm başladı! 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm İZLE!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
20:05
Ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarihin kapılarını izleyenlere aralayan dizide bu hafta Selahaddin ve Nureddin, Türkmen Beylerini Zengi Sancağı altında toplamış ve oluşturdukları büyük kuvvetle Gazze'nin fethine muvaffak olacaklardır. İşte, 20 Mayıs 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile izle!