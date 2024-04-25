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KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
22:20
KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 9. bölümüyle yayınlandı. İkinci bölümü seyreden izleyiciler 10. bölüm için fragman araştırmasın başladılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. Bu bölümde Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etki yaratırken sevdiklerini sorgulayan Behiye ortadan kaybolur. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kül Masalı 10. bölüm fragmanı