KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

KÜL MASALI SON BÖLÜM ÖZET

Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etkiye neden olur. Annesiyle ilgili gerçekleri kendisinden sakladığı için ablasına kızan Behiye ortalıktan kaybolur. Arat Özge'ye kendini affettirmenin yolunu ararken Jale ve Özge arasında büyük bir kavga kopar.