Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 22:20

KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 9. bölümüyle yayınlandı. İkinci bölümü seyreden izleyiciler 10. bölüm için fragman araştırmasın başladılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. Bu bölümde Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etki yaratırken sevdiklerini sorgulayan Behiye ortadan kaybolur. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kül Masalı 10. bölüm fragmanı

KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

KÜL MASALI SON BÖLÜM ÖZET

Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etkiye neden olur. Annesiyle ilgili gerçekleri kendisinden sakladığı için ablasına kızan Behiye ortalıktan kaybolur. Arat Özge'ye kendini affettirmenin yolunu ararken Jale ve Özge arasında büyük bir kavga kopar.

KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Jale Özge'ye geçmişini ve köşkte yaşadığı tüm travmaları anlatır. Jale'nin bu hareketi Neveser için bardağı taşıran son damladır artık. Jale'yi köşkten göndermek için harekete geçer. Diğer taraftan Jale, Erhan'a Leyla'nın kaybının ardındaki gerçeği anlatmak zorunda kalır

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kül Masalı dizisi 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/@kulmasalitrt

KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI || TRT1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
SON DAKİKA