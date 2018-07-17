Kulak ağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!

Kulakağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!
Çin'de ismi açıklanmayan bir adam kulağındaki ağrı yüzünden hastaneye başvurdu. Kulağında ağrı ve sıkılma hissettiğini söyleyen adamın kulağında hamamböceği tespit edildi. Anesteziyle uyutulan adamın kulağındaki böcekler bir bir çıkartıldı.
Giriş Tarihi: 17.07.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 19:20
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Kulakağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!
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Kulakağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!