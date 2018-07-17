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sı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!

'de ismi açıklanmayan bir adam kulağındaki yüzünden hastaneye başvurdu. Kulağında ağrı ve sıkılma hissettiğini söyleyen adamın kulağında hamamböceği tespit edildi. Anesteziyle uyutulan adamın kulağındaki böcekler bir bir çıkartıldı.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 19:20
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sı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!
Kulak ağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!

'de yaşayan bir adamın kulağından 26 tane hamamböceği çıkartıldı.

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sı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!
Kulak ağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!

Daily Mail'de yer alan habere göre; ismi açıklanmayan adam kulağındaki yüzünden hastaneye başvurdu.

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sı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!
Kulak ağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!

Kulağında ve sıkılma hissettiğini söyleyen adamın kulağında hamamböceği tespit edildi.

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sı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!
Kulak ağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!

Anestezi verilen adamın kulağından bir bir hamamböcekleri çıkartıldı.

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sı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!
Kulak ağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!

Uzmanlar, hamamböceklerinin uyku sırasında adamın kulağına girdiğini tahmin ediyor...

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sı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!
Kulak ağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!

Doktora göre; insanların kulağındaki sıcak hava, yumurtaların kuluçkası i mükemmel bir yer.

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sı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!
Kulak ağrısı ile doktora gitti... Kulağından 26 tane bundan çıkardılar!

Hamamböcekleri, bir kerede 40 yumurta bırakabilir ve bu da üç ila dört ayda yetişkin hamamböcekleri haline gelir.

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