Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu

KAFATASINDA VE YÜZÜNDE KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Raporda, kafatasında ve yüzünde kemik kırıkları bulunan ve beyin kanaması bulunan maktulün ölümünün bağla boğmaya bağlı meydana geldiği vurgulandı. Raporda, ölende meydana gelen yaralanmaların tamamının sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı da belirtildi.