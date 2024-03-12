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Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu
Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
12:07
Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu
Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Sancaktepe'de meydana gelmişti. Ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi'nin davasına ATK raporu eklendi. Raporda Semih Sevim'in boğulmadan önce darp edildiği, kafasında ve yüzünde kemik kırıkları olduğu tespit edildi. Çiftçi, amacının çorapla boğmak değil kollarını bağlamak olduğunu ileri sürerek ölenin ailesine "Kör öldü badem gözlü mü oldu" dedi.