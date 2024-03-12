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Haberler Yaşam Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu
Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 12:07

Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu

Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Sancaktepe'de meydana gelmişti. Ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi'nin davasına ATK raporu eklendi. Raporda Semih Sevim'in boğulmadan önce darp edildiği, kafasında ve yüzünde kemik kırıkları olduğu tespit edildi. Çiftçi, amacının çorapla boğmak değil kollarını bağlamak olduğunu ileri sürerek ölenin ailesine "Kör öldü badem gözlü mü oldu" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu

İstanbul Sancaktepe'de Aralık 2022'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sonrası 26 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu

ATK RAPORU EKLENDİ
Seçil Çiftçi ve babasının yargılandığı dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun ulaştığını tutanağa geçirdi. Raporda, otopsi raporuna göre maktulün bilincini kaybettirecek veya azaltacak, kendisini savunmasına etki edecek herhangi bir maddenin de tespit edilmediği kaydedildi. Maktuldeki yaralanmalarının tamamının boğma öncesinde meydana getirildiği anlatılan raporda, kafa bölgesinde yaralanmaların yaşamını tehlikeye sokar nitelikte olduğu belirtildi.

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Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu

KAFATASINDA VE YÜZÜNDE KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ
Raporda, kafatasında ve yüzünde kemik kırıkları bulunan ve beyin kanaması bulunan maktulün ölümünün bağla boğmaya bağlı meydana geldiği vurgulandı. Raporda, ölende meydana gelen yaralanmaların tamamının sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı da belirtildi.

Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu

ATK RAPORUNA KARŞI KENDİSİNİ SAVUNDU
ATK raporuna karşı savunama yapan sanık Seçil Çiftçi, "Kafasına viski şişesiyle vurmuştum. Amacım bayıltmaktı. Ama etki olmadı. Ne yaptıysam koruma amaçlı yaptım. Elinde bıçak olduğu için bu defa sopayla vurdum. Kollarındaki yaraların sebebi muhtemelen o. Aynı zamanda kurtulmak için kafasına ve başka yerlerine de sopayla vurdum" dedi.

Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu

"KÖR ÖLDÜ BADEM GÖZLÜ MÜ OLDU"
Boğma olayındaki çorabın ne ara boğazına gittiğini, amacının çorapla kollarını bağlamak olduğunu ileri süren Çiftçi, "Pişmanım. Olay öncesi bir hafta kapılarımda yattı. Keşke ailesi bu hassasiyeti yaşarken gösterseydi. Madem kardeşinizle husumetimin olduğunu biliyorsunuz engel olmadınız? Kör öldü badem gözlü mü oldu" diyerek aileye sitemde bulundu.

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