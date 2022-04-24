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Haberler Yaşam Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları bitiyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 16:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları bitiyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Kariyer Kapısı üzerindeki iş ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yüzün üzerinde personel alımı yapılacak. Adaylar, "kültür ve turizm bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayımlanan iş ilanına göre belli olan "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları" gündemde. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte detaylar ve başvuru ekranı…

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları bitiyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Kariyer Kapısı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre başvurular şu tarihler arasında alınacak:

11 – 25 Nisan 2022

Başvurularda son güne gelindi. Adayların ilgili pozisyona başvuru yapma için son günü!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları bitiyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları bitiyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları bitiyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları bitiyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-/25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

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