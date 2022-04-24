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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları bitiyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
16:14
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Kariyer Kapısı üzerindeki iş ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yüzün üzerinde personel alımı yapılacak. Adaylar, "kültür ve turizm bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayımlanan iş ilanına göre belli olan "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları" gündemde. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte detaylar ve başvuru ekranı…