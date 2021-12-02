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Giriş Tarihi: 02.12.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 14:40

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 500 temizlik ve güvenlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından başvuruda bulunmak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine yönelik sorgulamalar yapıyorlar. Bu kapsamda; "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Kültür Bakanlığı 500 personel alımı bilgileri.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik ve güvenlik personel alımı için ilanı duyurdu. Yayımlanan ilana göre; 2020 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alınacak. Peki; Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleşecek.

Personel alımı için başvurmak isteyen adaylar başvurularını 07/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında yapabilecek.

Personel alımı başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

I. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda, yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak
2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az
55 ve üzeri puan almış olmak
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

ADANA(2) ADIYAMAN(2) AFYON(3) AKSARAY(3) ANKARA(8) ANTALYA(3) AYDIN(2) BALIKESİR(2) BATMAN(16) BAYBURT(1) BİNGÖL(3) BİTLİS(4) BOLU(1) BURDUR(2) BURSA(2) ÇANAKKALE(2) ÇORUM(2) DENİZLİ(2) EDİRNE(5) ERZİNCAN(1) ERZURUM(2) ESKİŞEHİR(2) GAZİANTEP(3) GÜMÜŞHANE(1) HATAY(2) IĞDIR(4) ISPARTA(2) İSTANBUL(19) İZMİR(6) KARAMAN(1) KARS(4) KASTAMONU(1) KAYSERİ(1) KIRKLARELİ(2) KIRŞEHİR(4) KİLİS(2) KOCAELİ(2) KONYA(2) KÜTAHYA(2) MALATYA(1) MANİSA(1) K.MARAŞ(2) MARDİN(4) MERSİN(4) MUĞLA(6) MUŞ(7) NEVŞEHİR(4) RİZE(3) SAMSUN(3) SİİRT(3) SİVAS(2) ŞIRNAK(2) TEKİRDAĞ(1) TOKAT(1) TRABZON(3) TUNCELİ(2) Ş.URFA(4) UŞAK(2) VAN(6) YALOVA(2) YOZGAT(2) ZONGULDAK(2)

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
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