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Haberler Yaşam KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:34

KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali

Kunut duaları namaz kılarken okunması gereken dualar arasında yer alır. Yalnızca yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının üçüncü rekatında okunur. Bu duayı okumak ise vaciptir. Kunut dualar Kunut 1 ve Kunut 2 duası olmak üzere iki tanedir. Kunut duaları okumak, ezberlemek, anlamını öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. İşte, Kunut 1 ve Kunut 2 duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri…

KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali

Müslüman alemi için en mühim ibadetlerin başında farz olan namaz gelir. Kunut duaları da yatsı namazının hemen sonrasında kılınan vitir namazında okunan dualardan birisidir. Bu nedenle bu duaları ezbere bilmek büyük önem taşır. Kunut 1 Duası, "Allahümme inna nesteinüke" diye başlarken, Kunut 2 Duası ise "Allâhümme iyyake na'büdü" şeklinde başlar. İşte, Kunut Duaları Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri

KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali

Kunut Duası 1 Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

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KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali

Kunut 2 Duası Okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

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