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KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
15:34
KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali
Kunut duaları namaz kılarken okunması gereken dualar arasında yer alır. Yalnızca yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının üçüncü rekatında okunur. Bu duayı okumak ise vaciptir. Kunut dualar Kunut 1 ve Kunut 2 duası olmak üzere iki tanedir. Kunut duaları okumak, ezberlemek, anlamını öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. İşte, Kunut 1 ve Kunut 2 duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri…