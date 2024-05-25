KUNUT DUALARI OKUNUŞU, Kunut 1 ve 2 Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Diyanet Meali

Müslüman alemi için en mühim ibadetlerin başında farz olan namaz gelir. Kunut duaları da yatsı namazının hemen sonrasında kılınan vitir namazında okunan dualardan birisidir. Bu nedenle bu duaları ezbere bilmek büyük önem taşır. Kunut 1 Duası, "Allahümme inna nesteinüke" diye başlarken, Kunut 2 Duası ise "Allâhümme iyyake na'büdü" şeklinde başlar. İşte, Kunut Duaları Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri