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Haberler Yaşam AÇIKLAMA GELDİ! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı nedir? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:31

AÇIKLAMA GELDİ! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı nedir? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat başlıklı açıklama bakanlıktan geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı mevduata kur farkı modeli için detayları kamuoyu ile paylaştı. Son dakika açıklamasının ardından "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir, ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada devreye alınan bu ürünün vatandaşların kurlardaki mağduriyetini ortadan kaldırmanın amaçlandığı vurgulandı. Peki, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir, ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek? İşte detaylar...

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı nedir? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir, ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek? Soruları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından yanıt araya başladı. Dövizdeki hareketlilikle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni modellerin uygulamaya geçeceği sinyalini vermişti. Bakanlık bu kapsamda uygulamaya geçecek ürüne ilişkin detayları paylaştı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devreye geçen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir? İşte merak edilen detaylar...

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı nedir? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nebati'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır"

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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı nedir? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?

"KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT SİSTEMİ"

Yapılan yazılı açıklamada, sistemin tüm detayları anlatıldı. Bakan, öncelikle bu sistemin "kur korumalı TL vadeli mevduat" adıyla anılacağını belirtti. Ayrıca Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı.İşte açıklamanın tamamı:"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı nedir? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?

"STOPAJ UYGULANMAYACAK"

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

"MB HER GÜN DOLAR DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLAYACAK"

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı nedir? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?

"SİSTEME İSTEYEN HER BANKA KATILABİLECEK"

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı"

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