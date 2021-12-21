AÇIKLAMA GELDİ! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı nedir? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat başlıklı açıklama bakanlıktan geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı mevduata kur farkı modeli için detayları kamuoyu ile paylaştı. Son dakika açıklamasının ardından "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir, ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada devreye alınan bu ürünün vatandaşların kurlardaki mağduriyetini ortadan kaldırmanın amaçlandığı vurgulandı. Peki, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir, ne anlama geliyor, nasıl yapılacak ve işleyecek? İşte detaylar...