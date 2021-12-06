Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021 Kuraklık desteği şartları nelerdir, hangi illere verilecek?

Çiftçilere destek amaçlı verilecek olan kuraklık desteği ödeme tarihleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde bilindiği üzere kuraklık desteği müjdesi verilirken konuya yönelik son gelişmeler merak ediyor. Peki Kuraklık desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Kuraklık desteği şartları nelerdir, hangi illere verilecek?