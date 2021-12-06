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Haberler Yaşam Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021 Kuraklık desteği şartları nelerdir, hangi illere verilecek?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 14:22

Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021 Kuraklık desteği şartları nelerdir, hangi illere verilecek?

Çiftçilere destek amaçlı verilecek olan kuraklık desteği ödeme tarihleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde bilindiği üzere kuraklık desteği müjdesi verilirken konuya yönelik son gelişmeler merak ediyor. Peki Kuraklık desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Kuraklık desteği şartları nelerdir, hangi illere verilecek?

Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021 Kuraklık desteği şartları nelerdir, hangi illere verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuraklık desteği ödemeleri yapılıyor. Yetersiz yağış sebebiyle tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak. Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek. Peki Kuraklık desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Kuraklık desteği şartları nelerdir, hangi illere verilecek? İşte yanıtı…

Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021 Kuraklık desteği şartları nelerdir, hangi illere verilecek?

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2021

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA!

Bakan Pakdemirli, 3 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları ifadelerde bulundu:

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."

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Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021 Kuraklık desteği şartları nelerdir, hangi illere verilecek?

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak. Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek.

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