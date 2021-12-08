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Haberler Yaşam Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 20:09

Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!

8 Aralık Çarşamba günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı. Kuraklık desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ödemelerin Aralık ayının ikinci yarısında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS üzerinde resmi kaydı bulunan çiftçiler için ödemeler verilecek. Peki; kuraklık desteği ne zaman yatacak ve ne kadar? İşte Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!

Kuralık desteği ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!

"Kuraklık desteği ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı belli oldu. 8 Aralık Çarşamba günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası kuraklık desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan, çiftçilere müjdeyi verdi. 651 bin üreticiye toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarih duyuruldu. Peki; Kuraklık desteği ne zaman yatacak? İşte Başkan Erdoğan'dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!

Kuralık desteği ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık 2021 tarihli Kabine sonrası açıklamada bulundu, ''Çiftçilere de bir müjde vermek istiyorum. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.'' dedi.

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Kuralık desteği ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!

KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

Kuralık desteği ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!
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Kuralık desteği ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!
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