Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!

8 Aralık Çarşamba günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı. Kuraklık desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ödemelerin Aralık ayının ikinci yarısında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS üzerinde resmi kaydı bulunan çiftçiler için ödemeler verilecek. Peki; kuraklık desteği ne zaman yatacak ve ne kadar? İşte Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar!