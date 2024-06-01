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Haberler Yaşam Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu
Giriş Tarihi: 01.06.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 12:23

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

Bursa'da emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. "İleri tarihli EFT oyununa" dikkat çeken polis ekipleri, parayı hesapta gördükten sonra hayvanın teslim edilmesi gerektiğini, elden ödemelerde sahte paraya dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

İHA
Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarında denetim yaptı, vatandaşları bilgilendi.

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

Özellikle "ileri tarihli EFT oyunu" konusunda vatandaşları uyaran emniyet ekipleri, "parayı hesapta görmeden hayvanın teslim etmeyin" uyarısında bulundu.

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Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

5 AYRI KURBAN PAZARINDA BİLGİLENDİRME

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Yunus timleri ve Toplum Destekli Polislerin de katıldığı bilgilendirme faaliyeti 5 ayrı kurban pazarında gerçekleşti.

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

1763 TANE BROŞÜR DAĞITILDI

Polisler, kurban bayramı öncesi hayvan satıcılarının mağduriyet yaşamaması için kurban pazarlarına giderek bilgilendirme faaliyeti yaptı. Polisler esnafa 1763 adet broşür dağıttı.

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

Hayvan satıcıları ise polisin uyarılarına teşekkür ettiler.

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