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Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu
Giriş Tarihi: 01.06.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
12:23
Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu
Bursa'da emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. "İleri tarihli EFT oyununa" dikkat çeken polis ekipleri, parayı hesapta gördükten sonra hayvanın teslim edilmesi gerektiğini, elden ödemelerde sahte paraya dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.