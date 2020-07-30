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Kurban yayınlandı! 31 Temmuz 2020 Diyanet İşleri ile Bayram namazı hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı için "Takva Yolculuğu" konulu bayram namazı hutbesini yayınladı. 90 bin camide okunacak hutbe öncesi vatandaşlar, hutbenin konusu ve içeriği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte 31 Temmuz tarihli Kurban Bayramı namazında camilerde okunacak bayram hutbesi konusu ve içeriği…

Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:34
Kurban Bayram namazı hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz Diyanet İşleri ile Bayram namazı hutbesi

Kurban Bayram namazı hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz Diyanet İşleri ile Bayram namazı hutbesi

Diyanet, bu bayram namazında camilerde okunacak hutbeyi vatandaşlar ile paylaştı. Hutbenin konusu "Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu" olurken vatandaşlar, hutbenin içeriği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet, bu bayram temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız olduğunun altını çizerken önemli konulara da değindi. İşte 31 Temmuz Kurban Bayramı hutbesi…

Kurban Bayram namazı hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz Diyanet İşleri ile Bayram namazı hutbesi

Kurban Bayram namazı hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz Diyanet İşleri ile Bayram namazı hutbesi

KURBAN BAYRAMI HUTBESİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes! Doğrusu sana kin tutan, soyu kesik olanın ta kendisidir."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s), şöyle buyurmaktadır: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur."

Aziz Müminler!

Bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi buluşturan, şükrümüzü artıran Kurban Bayramı. Bugün kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve gayretin takva ve teslimiyetle güçlendiği gün. Bizleri bu müstesna güne kavuşturan Cenâb-ı Hakk'a sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları barış ve sevinç günleri ilan eden Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun.

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Kurban Bayram namazı hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz Diyanet İşleri ile Bayram namazı hutbesi

Kurban Bayram namazı hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz Diyanet İşleri ile Bayram namazı hutbesi

Kıymetli Müslümanlar!

Bütün ibadetlerimizin olduğu gibi, kurbanlarımızın da en önemli gayesi Rabbimize kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır. Takva şuuruna ulaşarak Rabbimizin razı olduğu kullar zümresine ilhak olmaktır. İnşallah bu bilinçle kurbanlarımızı keseceğiz. Hz. İbrahim'in sözüne sadık oluşunu, Hz. İsmail'in Rabbine teslim oluşunu kendimize örnek edineceğiz.

Değerli Müminler!

Bu bayram, temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Peygamberimizin "Temizlik imanın yarısıdır." hadis-i şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir hassasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, tedbirlere uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve çevremizi korumaya mecburuz.

Kurban Bayram namazı hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz Diyanet İşleri ile Bayram namazı hutbesi

Kurban Bayram namazı hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz Diyanet İşleri ile Bayram namazı hutbesi

Kardeşlerim!

Kurbanlarımız bize emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım.
Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini unutmayalım.

Kıymetli Müminler!

Hutbemi bitirirken sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin. Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun! Bayramımız mübarek olsun!

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