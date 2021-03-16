Kurban Bayramı 2021 tarihleri belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Yaz dönemine denk gelen bayram tarihinde vatandaşlar kurban kesecek ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada, 2021 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, tatili kaç gün olacak sorularının yanıtları merak konusu oldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri şöyle;