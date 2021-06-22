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Giriş Tarihi: 22.06.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 10:36

bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? Bu sene emeklilere 2200 TL'lik ikramiye müjdesi!

Her sene olduğu gibi bu sene de bayram ikramiyeleri için bekleyişe geçildi. için geri sayım sürerken dini bayramların öncesinde belirlenen miktarda vatandaşlara ödeme yapıldığı biliniyor. Üstelik bu sene ikramiyelerdeki artışla beraber Temmuz'da vatandaşların Bin 100 TL'lik ödemelerini alacakları duyuruldu. Hal böyleyken "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli ikramiyeleri ödeme tarihi ve konuya dair tüm detaylar…

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? Bu sene emeklilere 2200 TL'lik ikramiye müjdesi!

yaklaşırken milyonlarca bayram ikramiyeleri için de bekleyişe geçti. Dini bayramlardan önce vatandaşlara sağlanan bu ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih bu noktada merakla bekleniyor. Bilindiği üzere kurban bayramı bu sene 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bu noktada ise "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

için milyonların geri sayım sürerken, emeklilerin kurban bayramı ikramiyeleri tarihi de yaklaşıyor. İkramiye elan emeklilerin bu yılki ikinci ödemeleri Temmuz'da yapılacak.

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? Bu sene emeklilere 2200 TL'lik ikramiye müjdesi!

Yaklaşık 13 milyon ve dul ve yetim maaşı alanlar ikramiyeden yararlanacaklar. Bu ay emeklilik kararı aldırarak Temmuz'da maaşı başlayan yeni emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

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Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? Bu sene emeklilere 2200 TL'lik ikramiye müjdesi!

Emekli ikramiyesi ile ilgili akıllara takılan soruların cevapları şöyle:

*KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? Bu sene emeklilere 2200 TL'lik ikramiye müjdesi!

*İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. SGK'nın ilan ettiği tarihte emekliler gidip hesaplarından parayı çekebilecekler. Bu konuda bazı dolandırıcılardan emekliler gelen SMS'lere itibar edilmemesi önemli. Hiç bir işlem yapmanıza gerek yok. Kimseye bilgilerinizi vermeyin.

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? Bu sene emeklilere 2200 TL'lik ikramiye müjdesi!

*EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda, 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece iki maaş alanlar tek bir dosyadan ikramiye almış olacak.

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