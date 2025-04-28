KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyelerinin tutarını ve ödeme tarihlerini merak etmeye başladı. Geçen yıl 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı konusu, emekliler arasında en çok konuşulan konulardan biri. Bayram ikramiyelerinin tutarı belli olduktan sonra, 4A, 4B ve 4C statüsündeki emeklilerin ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplarına yatırılacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek ve bu yılki tutar ne kadar olacak? İşte detaylar...