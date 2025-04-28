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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
15:56
Kurban Bayramı yaklaşırken emekli vatandaşlar, alacakları bayram ikramiyesinin miktarını ve ödeme tarihlerini öğrenmek için heyecanla bekliyor. Geçen yıl 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 2025 yılı için ne kadar olacağına dair tartışmalar sürerken, konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Açıklama yapıldıktan sonra, ödemelerin tahsis numarasına göre sıralı şekilde yapılması planlanıyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tutarı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...