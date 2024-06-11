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BAYRAMDA HAVA DURUMU 16-17-18-19 Haziran 2024: Meteoroloji'den Kurban Bayramı tahmini! Bayramda hava nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
23:19
BAYRAMDA HAVA DURUMU 16-17-18-19 Haziran 2024: Meteoroloji'den Kurban Bayramı tahmini! Bayramda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. İdari izinlerle birlikte 9 gün olan bayram tatili için planlarını yapanlar bayramda hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine döndü. Oldukça yüksek sıcaklıklarla baş etmeye çalışan ülke genelinde bayramda hava nasıl olacak, güneşli mi, yağmur var mı gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte, 16-17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramı hava durumu raporu...