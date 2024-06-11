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Haberler Yaşam BAYRAMDA HAVA DURUMU 16-17-18-19 Haziran 2024: Meteoroloji'den Kurban Bayramı tahmini! Bayramda hava nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 23:19

BAYRAMDA HAVA DURUMU 16-17-18-19 Haziran 2024: Meteoroloji'den Kurban Bayramı tahmini! Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. İdari izinlerle birlikte 9 gün olan bayram tatili için planlarını yapanlar bayramda hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine döndü. Oldukça yüksek sıcaklıklarla baş etmeye çalışan ülke genelinde bayramda hava nasıl olacak, güneşli mi, yağmur var mı gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte, 16-17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramı hava durumu raporu...

BAYRAMDA HAVA DURUMU 16-17-18-19 Haziran 2024: Meteoroloji’den Kurban Bayramı tahmini! Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji ile kontrol edilen sıcaklıklar ve yağmur ihtimali değerlendiriliyor. Aniden artmaya başlayan yaz sıcaklarının devam edeceği yönündeki tahminler en çok dikkat çekenler arasında. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde bayramda hava nasıl olacak sorgulanıyor. İşte, bayramda hava durumu tahmini...

BAYRAMDA HAVA DURUMU 16-17-18-19 Haziran 2024: Meteoroloji’den Kurban Bayramı tahmini! Bayramda hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN UYARI: SICAKLIĞA DİKKAT!

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ancak bayramın 1. günü için bazı kesimlerde yağış ihtimali de bulunuyor!

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BAYRAMDA HAVA DURUMU 16-17-18-19 Haziran 2024: Meteoroloji’den Kurban Bayramı tahmini! Bayramda hava nasıl olacak?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kurban Bayramı hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre Bayramın 1. günü yağış etkisini gösterebilir:

"Cuma günü Trakya'dan yağmur başlıyor. Gece İstanbul'a gelir Cumartesi İstanbul'da etkili olur. Aynı gün Batı ve Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında etkili olur. Bu yağışlar bayramın 1. gününe de sarkabilir. Bayramın diğer günlerinde önemli bir yağış şimdilik yok.

BAYRAMDA HAVA DURUMU 16-17-18-19 Haziran 2024: Meteoroloji’den Kurban Bayramı tahmini! Bayramda hava nasıl olacak?

Önümüzdeki 3 gün Salı, Çarşamba, perşembe Türkiye'nin batı, orta ve güney bölgelerinde aşırı sıcaklar var. Sağlığınızı koruyun. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. Hafta başı tekrar yükselecek ama aşırı sıcak olmayacak gene de ortalamanın 2-3 derece üzerinde"

BAYRAMDA HAVA DURUMU 16-17-18-19 Haziran 2024: Meteoroloji’den Kurban Bayramı tahmini! Bayramda hava nasıl olacak?

İstanbul da nem oranı fazla olduğundan hissedilen sıcaklık 40 derece civarında olur. Bugün çarşamba perşembe dikkat edin. Cuma ve cumartesi günü yağışla birlikte 29 dereceye kadar düşecek.

İzmir Çarşamba, Perşembe 40 derece, Antalya çarşamba 34, Cuma 45 derece"

İşte, Meteoroloji'den bayramda hava durumu raporu:

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