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Haberler Yaşam Kurban Bayramı hutbesi 16 Haziran 2024 yayında! Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı hutbesinin konusu nedir?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 16:00

Kurban Bayramı hutbesi 16 Haziran 2024 yayında! Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı hutbesinin konusu nedir?

Kurban Bayramı hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Milyonlarca Müslüman, sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Camilerde okunacak hutbeyi merak eden İslam alemi, ''Kurban Bayramı hutbesi konusu nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet ile 16 Haziran Bayram hutbesi PDF indir oku…

Kurban Bayramı hutbesi 16 Haziran 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı hutbesi konusu nedir?

Kurban Bayramı hutbesi PDF indir oku seçenekleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yılın ikinci ve son dini bayramı geldi çattı. Kurban Bayramı'nın birinci günü 16 Haziran 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Bayram namazı ile birlikte camilerde okunacak hutbe İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı hutbesi konusu nedir? İşte, Diyanet ile bayram hutbesi 16 Haziran 2024…

Kurban Bayramı hutbesi 16 Haziran 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı hutbesi konusu nedir?

KURBAN BAYRAMI HUTBESİ KONUSU 16 HAZİRAN 2024

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 16 Haziran 2024 tarihli Kurban Bayramı hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Bu bayram hutbesinin konusu ''Kurban Bayramı'' olarak belirlendi.

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Kurban Bayramı hutbesi 16 Haziran 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı hutbesi konusu nedir?

KURBAN BAYRAMI

Muhterem Müslümanlar!

Bizleri yoktan var eden, imanla şereflendiren ve bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

Hz. İbrâhim'in sadakatini, Hz. Hâcer'in samimiyetini, Hz. İsmâil'in teslimiyetini bize bayram olarak miras bırakan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve selam olsun.

Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun.

Kurban Bayramı hutbesi 16 Haziran 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kurban bayramı sabahında müminlere şöyle seslenmiştir: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur." Bugün, bizler de Allah Resûlü (s.a.s)'in sünnetini ihya etmek üzere bir araya geldik. Dünyalık bütün makamlardan sıyrılarak omuz omuza verdik, Rabbimizin divanına durduk. Bayram namazımızı hep birlikte huşu içinde eda ettik elhamdülillah. Birazdan da bizleri Rabbimize yaklaştıracak, O'nun rızasına ulaştıracak olan kurbanlarımızı besmeleler, tekbirler ve dualarla eda edeceğiz inşallah. Cenâb-ı Hak, bütün ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde kabul buyursun.

Kurban Bayramı hutbesi 16 Haziran 2024: Diyanet ile Kurban Bayramı hutbesi konusu nedir?

Değerli Müslümanlar!

Kurban, Allah'ın rızasını kazanmaya, rahmet ve mağfiretine mazhar olmaya, iyiliğin ve hayrın yayılmasına vesile olan müstesna bir ibadettir. Kurban, sadakat ve fedakârlığın sembolü, takva ve teslimiyetin nişanesidir. Öyleyse kurbanlarımıza şefkat ve merhametle muamele edelim. Kurban kesimini ehil ve liyakatli insanlara bırakalım. Çevre temizliğine özen gösterelim. "…Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıkları belirlenen günlerde üzerlerine Allah'ın adını anarak eda etsinler. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." ayeti mucibince ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kurban etinden ikram edelim. Gönüllerimiz arasındaki iyilik ve muhabbeti daha da güçlendirelim.

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