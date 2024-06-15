Kurban Bayramı hutbesi 16 Haziran 2024 yayında! Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı hutbesinin konusu nedir?

KURBAN BAYRAMI

Muhterem Müslümanlar!

Bizleri yoktan var eden, imanla şereflendiren ve bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

Hz. İbrâhim'in sadakatini, Hz. Hâcer'in samimiyetini, Hz. İsmâil'in teslimiyetini bize bayram olarak miras bırakan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve selam olsun.

Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun.