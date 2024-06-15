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Kurban Bayramı hutbesi 16 Haziran 2024 yayında! Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı hutbesinin konusu nedir?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
16:00
Kurban Bayramı hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Milyonlarca Müslüman, sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Camilerde okunacak hutbeyi merak eden İslam alemi, ''Kurban Bayramı hutbesi konusu nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet ile 16 Haziran Bayram hutbesi PDF indir oku…