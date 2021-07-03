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Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 13:54

Kurban Bayramı ne zaman, Arefe hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslâm aleminin heyecanla beklediği 2021 Kurban Bayramı tarihi için çok az bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bayram tarihleri belli olurken Kurban Bayramı tatili hesapları da yapılmaya başlandı. Bu yönde, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçına denk geliyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öte yandan, Arefe hangi güne denk geliyor konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı ne zaman, Arefe hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında kutlanacak. Yaz dönemine denk gelen bayram tarihinde vatandaşlar kurban keserek ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu doğrultuda, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, Arefe hangi güne denk geliyor ve bayram tatili kaç gün olacak gibi pekçok sorunun yanıtı merak konusu oldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri ve bayram tatili ile ilgili merak edilenler şu şekilde;

Kurban Bayramı ne zaman, Arefe hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

19 Temmuz Pazartesi Arefe

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü

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Kurban Bayramı ne zaman, Arefe hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü

Kurban Bayramı ne zaman, Arefe hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramı ne zaman, Arefe hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

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