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Haberler Yaşam Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:35

Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı tarihleri 2025 yılı takvimlerinde yerini aldı. Arife Günü öğleden sonra itibarıyla resmi tatile çıkacak çalışanlar ve öğrenciler bayram günlerinin sonuna kadar tatili değerlendirecek. Diyanet tarafından hicri takvimden miladi takvime aktarılan tarihler ajandalarda işaretlendi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Yılda iki kez idrak edilen dini bayramların ikincisi kurban ibadeti ile birlikte geçirilecek. Memleketlerini ziyaret etmek veya tatil planı yapmak isteyenler tarihleri kaçırmıyor. İşte, 2025 Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı 4 gün boyunca idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak:

5 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

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Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatili 4,5 gün olarak resmi tatil dahilinde değerlendiriliyor. 5 Haziran öğleden sonra başlayan tatil 9 Haziran da dahil olmak üzere sürüyor.

Bayram tatilinin 9 güne çıkması yönündeki beklenti hakkındaki açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi:

Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri