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Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
14:35
Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Kurban Bayramı tarihleri 2025 yılı takvimlerinde yerini aldı. Arife Günü öğleden sonra itibarıyla resmi tatile çıkacak çalışanlar ve öğrenciler bayram günlerinin sonuna kadar tatili değerlendirecek. Diyanet tarafından hicri takvimden miladi takvime aktarılan tarihler ajandalarda işaretlendi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?