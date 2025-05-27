Kurban Bayramı ne zaman, arife hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Yılda iki kez idrak edilen dini bayramların ikincisi kurban ibadeti ile birlikte geçirilecek. Memleketlerini ziyaret etmek veya tatil planı yapmak isteyenler tarihleri kaçırmıyor. İşte, 2025 Kurban Bayramı tarihleri: