KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, belli oldu mu?

Kurban Bayramı ne zaman ve bayram tatili kaç gün gibi sorular haziran ayı öncesinde takip ediliyor. Bayram günlerini tatille veya ziyaretle geçirmek isteyenler şimdiden planlarını çıkarıyor. Yılın 2. bayramında resmi tatil günleri odak noktasında. İşte, Diyanet ile 2025 Kurban Bayramı tarihleri