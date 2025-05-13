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Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:27

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, belli oldu mu?

Kurban Bayramı tarihleri 2025 yılı Diyanet takvimi ile kontrol ediliyor. Öğrenciler ve memurlar gözlerini ajandalarına çevirirken izin sürelerini ve tatil planlarını ayarlıyor. Bu noktada bayram tatili kaç gün sorusu oldukça önemli. Tatilin denk geldiği güne göre hafta sonu ile birleşme ihtimalleri değerlendiriliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, 9 gün olur mu?

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, belli oldu mu?

Kurban Bayramı ne zaman ve bayram tatili kaç gün gibi sorular haziran ayı öncesinde takip ediliyor. Bayram günlerini tatille veya ziyaretle geçirmek isteyenler şimdiden planlarını çıkarıyor. Yılın 2. bayramında resmi tatil günleri odak noktasında. İşte, Diyanet ile 2025 Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, belli oldu mu?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın 2. bayramında geri sayım başladı. Diyanet tarafından yayımlanan hicri takvim ışığında saptanan günlere göre bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak.

Kurban Bayramının arife günü de 5 Haziran günü idrak edilecek.

İşte, tarihler:

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KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, belli oldu mu?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

5 Haziran 2025 Perşembe Arife Günü
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, belli oldu mu?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 4,5 gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Zaman zaman denk geldiği günlere göre 9 güne uzayan bayramlarda denk gelinen günler kontrol ediliyor. Ancak bu bayramın cuma günü başlaması nedeniyle 9 gün ihtimali değerlendirilmiyor.

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, belli oldu mu?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

19 Mayıs 2025, Pazartesi

15 Temmuz 2025, Salı

30 Ağustos 2025, Cumartesi

29 Ekim 2025, Çarşamba