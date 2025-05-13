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KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:27
KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, belli oldu mu?
Kurban Bayramı tarihleri 2025 yılı Diyanet takvimi ile kontrol ediliyor. Öğrenciler ve memurlar gözlerini ajandalarına çevirirken izin sürelerini ve tatil planlarını ayarlıyor. Bu noktada bayram tatili kaç gün sorusu oldukça önemli. Tatilin denk geldiği güne göre hafta sonu ile birleşme ihtimalleri değerlendiriliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, 9 gün olur mu?