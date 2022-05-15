Haberler Yaşam Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonu ile birleşiyor mu? Bayram tatili açıklaması

Giriş Tarihi: 15.05.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 16:28

Kurban Bayramı tatili sorgulamaları başladı. 2022 yılının ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı ne zaman? sorusu için gözler diyanet takvimine çevrildi. Bu yıl temmuz ayı içerisinde idrak edilecek olan bayramda tatil planı yapanlar ya da kurban kesmek ve memleketlerini ziyaret etmek isteyenler Kurban Bayramı tatili kaç gün? Sorusuna yanıt arıyor. Hafta sonu ile birleşme olanağı olan bayramın 9 güne ulaşma ihtimali bulunuyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonu ile birleşiyor mu, 9 gün olacak mı? İşte detaylar…