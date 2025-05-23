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Haberler Yaşam Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 15:58

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda tatil süresi 9 güne uzatılmıştı, bu nedenle Kurban Bayramı tatilinini de uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "bayram tatili 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra (arefe) olarak başlayacak."dedi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bayram tatilinin Perşembe günü öğleden sonra geçerli olacağını duyurdu. Bayram tatili için plan yapan vatandaşlar bayram süresinini 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

BAYRAM TATİLİ KARARI BELLİ OLDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatılmadığını açıkladı.

Altun sosyal medya paylaşımında " Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

BAKAN ERSOY'DAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağıyla ilgili merak devam ederken, bayram tatiliyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamada bulundu.

Konuya dair konuşan Bakan Ersoy, "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" ifadelerine yer verdi.