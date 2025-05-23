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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
15:58
Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!
Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda tatil süresi 9 güne uzatılmıştı, bu nedenle Kurban Bayramı tatilinini de uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "bayram tatili 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra (arefe) olarak başlayacak."dedi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?