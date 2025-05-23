Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

BAKAN ERSOY'DAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağıyla ilgili merak devam ederken, bayram tatiliyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamada bulundu.

Konuya dair konuşan Bakan Ersoy, "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" ifadelerine yer verdi.