Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

Ağva, İstanbul

İstanbul'un Karadeniz'deki tatil beldesi Ağva, Şile'ye bağlı bir yerleşim. Koyları ve kayalıklarıyla İstanbul'dan çok uzaktaymış izlenimi veren Ağva aslında kent merkezine bir buçuk saatlik bir uzaklıkta.