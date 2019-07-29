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ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

için sayılı günler kaldı. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca müslüman bu mübarek bayramı bekliyor. Öte yandan kimi vatandaşlarımız ise 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek olan bayramı kısa bir tatille geçirmek istiyor. Peki 'a en yakın tatil bölgeleri nerede? Kurban Bayramı'nda nereye gitmeli? İşte bu soruların cevabı haberimizde. Kimilerini belki çok iyi biliyorsunuz ama bazılarından haberiniz olmayabilir. İşte o kısa tatil bölgeleri!

Giriş Tarihi: 29.07.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 08:42
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

Peki bu birbirinden güzel ve yakın tatil rotaları hangileri?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

Ağva, İstanbul
'un Karadeniz'deki tatil beldesi Ağva, Şile'ye bağlı bir yerleşim. Koyları ve kayalıklarıyla İstanbul'dan çok uzaktaymış izlenimi veren Ağva aslında kent merkezine bir buçuk saatlik bir uzaklıkta.

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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

Yazın denize de girilebilen Ağva, ziyaretçilerini bekliyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

Abant, Bolu
Yedigöller Bölgesi kuşkusuz Türkiye'nin cennet köşelerinden biri. Abant da bu bölgenin turistik açıdan yıldızı konumunda.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

İster günübirlik isterseniz de birkaç gün geçirmek için gidebileceğiniz Abant, bayramda sakinliği arayanlar için birebir.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

Büyükada, İstanbul
Tarihi evleri, yemyeşil tepeleri ve bisikletleriyle Büyükada, kendinizi 'dan çok farklı bir yerde hissettirecek. Tabii Büyükada'nın yanındaki Heybeliada ve Burgazada rotalarını da es geçmemek gerekiyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

Zira bunlar da tatilini 'dan fazla uzaklaşmadan geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Bölgede beş yıldızlı otelden pansiyonlara çok sayıda seçenek bulunuyor.

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