Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında nereye gitmeli?

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca müslüman bu mübarek bayramı bekliyor. Öte yandan kimi vatandaşlarımız ise 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek olan bayramı kısa bir tatille geçirmek istiyor. Peki İstanbul'a en yakın tatil bölgeleri nerede? Kurban Bayramı'nda nereye gitmeli? İşte bu soruların cevabı haberimizde. Kimilerini belki çok iyi biliyorsunuz ama bazılarından haberiniz olmayabilir. İşte o kısa tatil bölgeleri!
Giriş Tarihi: 29.07.2019
08:26
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019
08:42