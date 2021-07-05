Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında ve hangi gün? Bu sene 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası milyonlar 2021 Kurban Bayramı resmi tatil süresinde çevrildi. 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan ve senenin ikinci dini bayramında her sene olduğu gibi kamu ve özel sektörde resmi tatil ilan edilecek. Ancak hafta içine denk gelen bayramın kaç gün tatil olacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Buna göre; "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman ayın kaçında başlıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında tatile ilişkin açıklamada bulunması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün resmi tatil olacak, 9 gün mü? İşte merak edilen detaylar…